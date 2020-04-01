شيرين عبدالوهاب تغني تتر مسلسل «دهب عيرة»

تعاقدت المطربة شيرين عبدالوهاب على غناء تتر مسلسل "دهب عيرة" للنجمة الكبيرة يسرا، ومن المقرر أن تدخل شيرين عبدالوهاب خلال أيام الاستوديو لتسجيل الأغنية المقرر طرحها بالتزامن مع طرح البرومو الدعائي للعمل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.واستأنفت يسرا تصوير مشاهد مسلسل "دهب عيرة" يوم الأحد الماضي بعد انتهاء الإجازة خلال الأيام الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا، ويصور مخرج العمل سامح عبدالعزيز جميع المشاهد الداخلية للمسلسل بإحدى الفيلات بمنطقة المعادي ويعمل على الانتهاء منها للحاق بالعرض في شهر رمضان وتسليم الحلقات للجهة المنتجة حسب الخطة التي وضعتها، كما استغل المخرج أيام الإجازة وبدأ في مونتاج ومكساج الحلقات التي انتهى من تصويرها.مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.