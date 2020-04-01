بسبب كورونا.. مقترح برلماني لزيادة المخصصات التموينية في رمضان

ناشد النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، بضرورة العمل على زيادة المخصصات التموينية للمواطنين خلال شهر رمضان، وذلك للمساهمة فى تخفيف الأعباء عليهم، في ظل المواجهة الشاملة لفيروس كورونا.وأكد غلاب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الجهود التي بذلت من الدولة المصرية خلال هذه الآونة بشأن المواجهة الشاملة لفيروس كورونا محل التقدير الكامل من الداخل والخارج، واستهدفت فى المقام الأول والأخير صحة وسلامة والمواطنين، على كل المستويات، ولكن بلاشك توجد العديد من التداعيات على بعض الفئات وخاصة محدودي الدخل، الذين يستفيدون من البطاقات التموينية، وتمثل لهم مصدر من مصادر المعيشة، ومن ثم دعمهم ومساندتهم بشكل أكبر في شهر رمضان على أقل تقدير يصبح ضرورة مهمة.ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن العديد من الجهات الحكومية فى ضوء خطة الدولة للمواجهة الشاملة للفيروس، تقدمت بالعديد من الأفكار والمساهمات التى تدعم الخطة، وتخفف الأعباء علي المواطنين، ومن ثم دور وزارة التموين فى هذا الصدد أصبح ضرورة مهمة وليكن بالزيادة فى شهر رمضان للمخصصات التموينية، لتخفيف الأعباء والمساهمة الفعالة فى التغلب علي الأوضاع والتداعيات من الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن الجميع فريق واحد ويد واحدة من أجل الخروج من هذه الأزمة بأقل التداعيات ووفقًا لما هو داعم لصحة وسلامة المواطنين.وتطرق بحديثه نحو الدور والجهد الكبير المبذول من الأجهزة المعنية خلال هذه الأزمة لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين.