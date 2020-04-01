7 وفيات و440 إصابة جديدة بكورونا في موسكو

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، دعا سكان موسكو إلى أن يأخذوا إجراءات العزل على محمل الجد.وقال في اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مسؤولين: "أطلب من سكان موسكو وسكان الضواحي أخذ هذه الإجراءات الضرورية على محمل الجد وبحس كامل من المسؤولية".وكان بوتين أعلن عن فترة إجازة من 28 مارس حتى 5 أبريل وداعيا الروس إلى البقاء في المنازل.