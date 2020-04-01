النفط يواصل الهبوط في أولى جلساته

واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها الحاد خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أولى جلسات الربع الثاني من العام؛ نتيجة مخاوف انهيار الطلب العالمي على الخام، لتعمق من حجم الخسائر التي منيت بها أسواق المعدن الأسود خلال الربع الأول بعد تسجيلها أسوأ أداء فصلي على الإطلاق.وتراجع سعر العقود الآجلة الخام الأمريكي تسليم شهر مايو بنسبة 1.4% ليصل إلى سعر 20.20 دولار للبرميل، فيما تراجع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم شهر يونيو نحو 3% مسجلة 25.55 دولار للبرميل.وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس، ارتفاع مخزونات النفط بالولايات المتحدة بمقدار 10.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهى في السابع والعشرين من مارس الماضي، مقارنة بتقديرات بارتفاع يبلغ 4.6 مليون برميل.وخسرت أسعار النفط نحو 54% من قيمتها خلال شهر مارس فقط و66.4% خلال الربع الأول بشكل عام لتسجل أسوأ أداء شهري وفصلي في تاريخها مدفوعا بتدني الطلب على الخام منذ بدء ظهور فيروس كورونا، وانهيار تحالف أوبك + من أجل تعميق خفض الإنتاج لمكافحة تراجع الطلب.