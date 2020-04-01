مقتل 4 إرهابيين من داعش بالعراق
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 10:06 ص
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لقى أربعة إرهابيين من تنظيم "داعش" مصرعهم في عملية أمنية كبرى، نفذتها قوات الأمن العراقية، اليوم الأربعاء، جنوب بعقوبة مركز محافظة ديالى.
وقال مصدر أمني للوكالة الوطنية العراقية للأنباء: "إن قوة مشتركة من استخبارات ديالى ومكافحة الإرهاب نفذت عملية أمنية ضد خلايا داعش في منطقة بزايز بهرز جنوب بعقوبة ما أسفر عن مقتل أربعة ارهابيين وضبط حزامين ناسفين وأسلحة متنوعة".
وقال مصدر أمني للوكالة الوطنية العراقية للأنباء: "إن قوة مشتركة من استخبارات ديالى ومكافحة الإرهاب نفذت عملية أمنية ضد خلايا داعش في منطقة بزايز بهرز جنوب بعقوبة ما أسفر عن مقتل أربعة ارهابيين وضبط حزامين ناسفين وأسلحة متنوعة".