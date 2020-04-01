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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خدمات البترول البحرية: تنفيذ أعمال صيانة وحفر وإنتاج بـ 86 مليون دولار

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 10:01 ص
طارق الملا
طارق الملا
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أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على دور الأنشطة البترولية البحرية المتخصصة فى المساهمة فى تنفيذ المشروعات البترولية.

كما أكد أهمية المساندة والدعم الكامل للشركة المصرية خدمات البترول البحرية، لمواجهة تحديات المرحلة الحالية والاستمرار فى البرامج التدريبية فى هذه الأنشطة لرفع مهارات العاملين وتأهيلهم والعمل على رفع القدرات الفنية والتكنولوجية لوحدات الأسطول البحرى الحالية والعمل على إضافة وحدات بحرية جديدة ومعدات والالتزام ببرامج الصيانة الدورية للحفاظ على الأصول واستمرار معدلات كفاءتها، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المتاحة واستغلالها الاستغلال الاقتصادى الأمثل ووضع منظومة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة على قائمة أولويات عمل الشركة.

وأشاد الملا، خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة خدمات البترول البحرية، لاعتماد نتائج أعمالها لعام 2019 عبر الفيديو كونفرانس بالدور المتميز الذى قامت به من خلال المساهمة فى إنجاز تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى فى المناطق البحرية فى توقيتات قياسية وبأعلى معدلات الأداء مطالبًا بالتوسع فى أنشطتها والعمل على فتح مجالات عمل جديدة.

من جانبه أوضح المهندس أشرف إمام، رئيس شركة خدمات البترول البحرية أن مجال أعمال الشركة يشمل تنفيذ مشروعات البترول والغاز البحرية، وكذلك تقديم الخدمات البحرية المساندة لأعمال الحفر والإنتاج طبقًا لمعايير الجودة العالمية وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وإنشاء الموانئ وصيانة المنشآت البحرية وجهود تقديم الخدمات البحرية والتصنيع بالإضافة إلى أعمال الغطس والمساحة البحرية، لافتًا إلى أن أهم نتائج الأعمال التى تحققت فى عام 2019 حيث تم إجراء عمليات صيانة ورفع كفاءة أصول ووحدات الشركة بنحو 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى شراء ونشين متحركين ومولدين كهربائيين ومحطة غطس هواء بما يسهم فى رفع كفاءة الشركة وزيادة قدراتها الفنية واستمرار النجاح فى تنفيذ المشروعات بأعلى كفاءة بالإضافة إلى تنفيذ اجمالى حجم أعمال صيانة المنصات والخطوط وخدمات الحفر والإنتاج بقيمة 86 مليون دولار.

واستعرض رئيس الشركة، أهم المشروعات المسندة والجارى تنفيذها، وشاركت فيها بحجم أعمال كبير فى مجالات متعددة ومن أهمها المشاركة فى مشروع تنمية حقل ظهر المرحلة الثالثة وذلك بإنزال خط بحرى بقطر 30 بوصة وطول 17.5 كم وتنمية حقل جنوب غرب بلطيم وتطوير منظومة الشحن البحرى لشركة ويبكو وإنزال خطين بقطر 12 بوصة وبطول 2.3 كم وقطر 18 بوصة وبطول حوالى 3.3 كم لشركة جابكو وإنزال خط بحرى بقطر 12 بوصة وبطول 4.5 كم بمنطقة رأس بدران لشركة سوكو وصيانة حقول المياه العميقة لشركة رشيد، منوهًا أن الشركة تلتزم باتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

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