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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة» تواصل إجراءات لمواجهة كورونا (صور)

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 10:00 ص
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
جمال عاشور
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تواصل قطاعات وزارة الثقافة تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في ضوء الخطوات التى تتخذها الدولة لمواجهة خطر الفيروس، وتفعيلا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن التدابير الاحترازية للتعامل مع الفيروس.

انتهى قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، من إجراءات التعقيم والتطهير لمبنى القطاع ومركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، وأيضا مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك وفرعها مكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة.

وصرح المخرج خالد جلال -في بيان اليوم الأربعاء- أنه تم خفض عدد العاملين بالقطاع، وإيقاف العمل بنظام البصمة، ومنح العاملين الذين يعانون من أمراض مزمنة (القلب، الضغط، السكر، الكلى، الكبد، الأورام)، والموظفة الحامل والتى ترعى طفلا أو أكثر أقل من 12 عاما إجازة استثنائية طوال مدة سريان قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.

وأضاف "جلال" أنه تم توزيع عدد من الإرشادات الوقائية للعاملين بالقطاع، لتوعيتهم بكيفية مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وتم تعليق هذه الإرشادات فى مختلف الأماكن بالقطاع.
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة

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