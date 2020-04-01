«صباح الخير يا مصر»: نتمنى أن يصبح كورونا كذبة إبريل (فيديو)

وجهت إحدى مذيعات برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، سؤالا لزميلها ممازحة، عن فرضية أن يكون فيروس كورونا المستجد كذبة شهر أبريل.قالت المذيعة: "هل من الممكن أن كل ما شهدناه من أحداث في الشهر الماضي وخاصة أزمة فيروس كورونا الذي يواجه العالم كله أن يكون مجرد كذبة أبريل".وتمنى المذيعين على الهواء أن تكون هذه الأحداث ما هي إلا مجرد كذبة، وأن مع بداية الشهر ستنتهي كل تلك الأحداث، وأطلقوا "هاشتاج" (اكتشف نفسك بالبيت)، للالتزام بالحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا.فيما قامت بعض الحكومات بتحذير مواطنيها بإطلاق أي من النكات أو الكذب بشأن فيروس كورونا حتى لا تثير البلبلة لأنها تعد واحدة من الشائعات.وكانت الحكومة التايلاندية، حذرت من أن إطلاق النكات بشأن فيروس كورونا المستجد بمناسبة "كذبة أبريل"، هو أمر يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام، حيث نشرت بيانا رسميا تقول فيه: "إنه من المخالف للقانون أن يقوم أى شخص بادعاء إصابته بـ"كوفيد-19" فى يوم كذبة أبريل هذا العام".