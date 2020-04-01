مقتل 7 مدنيين إثر انفجار قنبلة بأفغانستان

أعلنت الحكومة الأفغانية عن إنفجار قنبلة على جانب طريق جنوبي أفغانستان.وقال عمر زاواك المتحدث باسم حكومة مقاطعة هلماند، إن سبعة مدنيين فقدوا حياتهم وأصيب اثنان آخران، إثر إنفجار قنبلة على جانب طريق في حافلة صغيرة في منطقة جيرشك بالمقاطعة الواقعة جنوبي أفغانستان اليوم الأربعاء.ولم تصدر أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.