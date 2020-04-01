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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع قيمة التداول بالبورصة لـ213.1 مليار جنيه بالربع الأول من2020

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:51 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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أظهرت بيانات حديثة للبورصة ارتفاع قيم التداولات بنحو 96 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2020 رغم التراجع الحادة التي ضربت المؤشرات خلال مارس المنقضي.

وكشف تقرير صادر عن إدارة البورصة، حصلت " الدستور" على نسخة منه، أن إجمالي قيم التداول بلغت 213.1 مليار جنيه مقابل 117.4 مليار ورقة الربع الماضي.

وجرى التعامل على 13.06 مليار ورقة مالية منفذة على 1.28 مليون عملية، مقابل 11.78 مليار ورقة مالية و1.21 مليون عملية الفترة السابقة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي 175 مليار جنيه، ما يعادل 25% من قيمته خلال تعاملات الربع الأول من 2020 – أول 3 شهور من العام -.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" الرئيسي خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 31% ليغلق عند مستوى 9593 نقطة.

وسجل المستثمرين العرب والأجانب إجمالي مبيعات بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال شهر مارس المنقضي متأثرة بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستحوذ الأجانب على 26.9% من تعاملات السوق خلال الشهر المذكور بمبيعات قدرها 2.981 مليار جنيه.

واقتنص العرب 7% من التنفيذات بما يعادل 353.6 مليون جنيه، بينما استحوذ المصريين على 66.1% من التعاملات، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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