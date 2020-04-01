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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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خلال العاصفة الترابية.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:44 ص
الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية
شيماء دهب
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يعاني المصابون بالجيوب الأنفية خلال هذا الفصل من العام مع بداية الربيع، من مضاعفات يترتب عليها حدوث نزلات البرد وتورم وضغط في الجيوب الأنفية وغيرها من الأمور التي يريدون تفاديها أو التقليل منها خلال هذه الفترة.

وفي السطور التالية يوضح الدكتور أيمن السيد، أستاذ الأمراض الصدرية، كيف يمكن التعامل مع هذه التقلبات.

• المحافظة على رطوبة الهواء الواصل للفم عن طريق استنشاق البخار للتخفيف من الأوجاع.
• شرب المزيد من الماء والعصير الطبيعي، مما يساعد على التخفيف من المخاط.
• غسل الأنف بالماء المالح، مما يساعدعلى تخفيف أعراض احتقان الجيوب الأنفية، وتعمل علي تنظيفها.
• أخذ العلاج الخاص بالجيوب الأنفية فيعد ذلك من أسلم الطرق التى تحميك من المضاعفات.
• تناول الشاي الساخن أمر جيد ولكن لا تكثر من تناوله.
• تناول الأطعمة الغنية بالتوابل الصحية كالفلفل والفجل يساعد على تقليل هذا الاحتقان.
• يساعد عدم التهوية الجيدة الخاصة بالمنزل على تفاقم الالتهابات.
• مزج خل التفاح مع الليمون والعسل والماء الفاتر، وشرب الخلطة مرة واحدة أو مرتين في اليوم.
• الثوم يعد من الأمور الجيدة للغاية للتخلص من الالتهابات ومن الممكن غلي الماء مع الثوم واستنشاق الماء.

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الفترة الحالية مع بداية فصل الربيع تشهد حالة من التقلبات الجوية حيث تشهد ارتفاع فى درجات الحرارة مع نشاط للأتربة وأمطار خفيفة، وكذلك يحدث نشاط الرياح والأتربة خاصة القادمة من الصحراء الغربية تعمل على رفع درجات الحرارة.

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