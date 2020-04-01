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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

البحر الأحمر تصرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ680 مواطنًا اليوم

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:32 ص
البحر الأحمر
البحر الأحمر
كتب- علي عواد
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تبدأ مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، صرف مبلغ 340 ألف جنيه لـ680 فردًا من العمالة غير المنتظمة، وهم إجمالي المسجلين بالمديرية، حيث سيتم صرف 500 جنيه لكل فرد، وذلك من خلال مكاتب البريد.

وقال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر -في بيان له- إنه يتابع بنفسه تقديم كل التيسيرات لمساعدة عمال اليومية من أبناء المحافظة.

وناشد المواطنين من العمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة سرعة التسجيل مراعاة لحقوقهم وحفاظًا على مصلحتهم، للاستفادة من المساعدات المالية المقدمة لهم.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والتى يمكن أن تتضرر نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص هذه المبالغ للعمالة غير المنتظمة حفاظًا على استقرارهم الأسري والمجتمعي.

يذكر أن خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة، على موقع وزارة القوى العاملة من خلال جهاز الحاسب الآلي، تتم وفقًا للخطوات التالية، الدخول على الموقع www.manpower.gov.eg، وبعدها الضغط على أيقونة عمالة غير منتظمة، ثم ملئ النموذج الخاص بالعمالة الذي يتم التحويل إليه، مع التأكد من ملئ جميع الخانات بشكل صحيح، والضغط على أيقونة (إرسال) والانتظار لرد الموقع أنه تم التسجيل بنجاح.

ويمكن التسجيل أيضًا من خلال الهاتف المحمول، بالدخول على موقع www.manpower.gov.egemp-work.html، وبعدها ملئ النموذج الخاص بالعمالة الذي يتم التحويل إليه، والتأكد من ملئ جميع الخانات كاملة بشكل صحيح، والضغط على أيقونة (إرسال) والانتظار لرد الموقع أنه تم التسجيل بنجاح، ويمكن طباعة النموذج الخاص برد وزارة القوى العاملة.

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