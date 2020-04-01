وزير التعليم لـ«الدستور»: المجموع العام يحسم الالتحاق بالثانوية وليس البحث

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤلات أولياء الأمور بشأن طبيعة الوضع حال حصل كل طلاب الإعدادية على درجة 100% كاملة، نتيجة قبول أبحاثهم، وهي التي أقرتها الوزارة كبديل عن امتحانات نهاية العام، في أعقاب تعليق الدراسة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وسيسارع الجميع لدخول الثانوية العامة ما يظلم بعض الطلاب.وقال شوقي في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن القرار الوزاري في هذا الشأن واضح وصريح، موضحا: "التيرم الأول 50% والثاني 50%، إذا تم قبول المشروع يحصل الطالب على 50% في التيرم الثاني ويتم إضافتها لما حصل عليه في التيرم الأول".وأضاف، أن بتلك الطريقة تتباين نتيجة الطلاب وفق ما حققوه في التيرم الأول، ويتم التنسيق بناء على هذا،:"وبالتالي لا يدخل الثانوي العامة عدا المتفوقين في المجموع العام".