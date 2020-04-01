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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تعقد اجتماعًا للخبراء لبحث أزمة كورونا.. اليوم

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 07:15 ص
ياسوتوشي نيشيمورا
ياسوتوشي نيشيمورا
وكالات
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قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الأربعاء، إن الحكومة اليابانية ستعقد اجتماعًا اعتياديًا للخبراء بشأن جائحة فيروس كورونا، وذلك للاضطلاع على أحدث التطورات الخاصة بالعدوى.

وأضاف أن اليابان لم تصل بعد إلى مرحلة إعلان حالة الطوارئ، نافيًا تكهنات بأن العزل التام على طوكيو بات وشيكًا.

ورفعت اليابان أمس الثلاثاء من مستوى التحذير بشأن السفر إلى حوالي 50 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية إلى المستوى الثالث، إذ حذرت من القيام بأي رحلات إلى هذه المناطق في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك وسط تكهنات بأن حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي ستفرض حظرًا على دخول كل المسافرين الأجانب الذين زاروا مؤخرًا الدول التي أدرجتها بالقائمة والتي تغطي الآن ما يقرب من ثلث العالم من بينها غالبية الدول الأوروبية وجنوب شرق آسيا.

ومن بين الدول التي تم رفع مستوى التحذير من السفر إليها 21 دولة في أوروبا، و9 في الشرق الأوسط وإفريقيا، و7 في جنوب شرق آسيا، و6 دول في أمريكا الجنوبية.

وإلى جانب خطر الإصابة بفيروس «كوفيد-19» علل وزير الخارجية الياباني هذا القرار بأوامر إغلاق الحدود والبقاء في المنزل التي أصدرتها الكثير من الدول بالخارج، في إصدار هذا التحذير.

يذكر أن اليابان تعاني أيضًا من ارتفاع عدد إصابات الأشخاص العائدين من الخارج والزوار الأجانب إذ مثلت هذه الحالات ربع إجمالي حالات الإصابة خلال الأيام الأخيرة.

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