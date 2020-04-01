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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحصيلة المفجعة.. وفاة 42 ألف شخص بـ«كورونا» فى العالم

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 07:48 ص
جريدة الدستور
وسام عطية
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" إلى 42 ألفًا و322 حالة وفاة وأكثر من 859 ألفًا و32 حالة إصابة، وفقًا لما أعلنت مدرسة جامعة جونز هوبكنز للطب في الولايات المتحدة.

وأظهرت آخر الإحصاءات المعلنة على الموقع الإلكتروني للجامعة وصول عدد حالات الوفاة عالميًا إلى 42 ألفًا و322 حالة، من بينها 12 ألفًا و428 حالة في إيطاليا وحدها، و3 آلاف و305 حالات في إقليم هوباي الصيني (منشأ ومركز انتشار المرض)، وارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة عالميًا إلى 859 ألفًا و32 حالة، وجاءت الصين في المرتبة الأولى من حيث عدد الحالات المصابة على أراضيها بواقع 81 ألفًا و518 حالة، تليها إيطاليا بـ105 آلاف و792 حالة.

ووفقًا للجامعة، فقد وصل عدد الحالات المتعافية من إصابتها بالفيروس إلى 178 ألفًا و101 حالة، معظمها في الصين بواقع 76 ألفًا و52 حالة متعافية، تليها إيران بـ14 ألفًا و656 حالة، ثم إيطاليا بـ15 ألفًا و729 حالة.

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