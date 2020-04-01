عدد وفيات كورونا يتجاوز 4 آلاف فى الولايات المتحدة

أعلنت جامعة «جون هوبكينز» الأمريكية، منذ قليل، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز الأربعة آلاف، أي ارتفع بمقدار الضعف خلال ثلاثة أيام.وأفادت معطيات الجامعة المعتمدة، أن 4076 شخصًا توفوا بـ«كوفيد-19» حتى الأربعاء منذ بداية الوباء، مقابل عدد بلغ 2010 وفيات، السبت.وكان الرئيس دونالد ترامب، قال في إفادة في البيت الأبيض في وقت سابق بأنه تم فحص أكثر من مليون أمريكي، وهو أقل من 3% من السكان، مضيفًا أنه قد يتم تشديد توجيهات التباعد الاجتماعي التي أعلنت أمس الأول وتستمر حتى نهاية أبريل المقبل.