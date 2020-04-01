رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوبا تعلق وصول الرحلات الجوية الدولية لمنع انتشار كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:41 ص
مانويل ماريرو رئيس
مانويل ماريرو رئيس وزراء كوبا
وكالات
طباعة
قالت كوبا، اليوم الأربعاء، إنها قررت تعليق وصول الرحلات الجوية الدولية وستطلب من كل السفن الأجنبية الخروج من المياه التابعة لها وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأغلقت كوبا، التي سجلت 186 حالة إصابة بالمرض سريع الانتشار، حدودها جزئيا الأسبوع الماضي ومنعت وصول السائحين الأجانب ومغادرة الكوبيين.

وعلى الرغم من ذلك استمر الكوبيون والأجانب الذين يحملون إقامة كوبية في العودة على متن عدد من الرحلات الجوية التي تناقصت تدريجيا رغم مطالبتهم بقضاء أسبوعين قيد الحجر الصحي في مراكز حكومية منعزلة، ويبدو أن الإجراءات الجديدة ستغلق ذلك الباب.

وقال رئيس الوزراء مانويل ماريرو خلال اجتماع على مستوى عال للتعامل مع الأزمة بثه التلفزيون "نحتاج التوقف عن وصول الركاب الذين يشكلون خطرا على صحة الناس".

وأوضح ماريرو أن كوبا ستظل منفتحة أمام التجارة والتبرعات.

وسجلت كوبا أول حالات إصابة بالفيروس قبل ثلاثة أسابيع بين مجموعة من السائحين الإيطاليين وأكدت منذ ذلك الحين وفاة ستة أشخاص متأثرين بالمرض.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-3-2020

ترامب: أمامنا أسبوعان «مؤلمان جدًا»

تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة manpower gov eg استمارة وزارة القوى العاملة

27 نصيحة من «الصحة» للتغلب على القلق في المنزل

الصور

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

الأكثر قراءة

مطار القاهرة يستقبل رحلة جوية استثنائية تحمل المصريين العالقين بفرنسا.. اليوم

تفاصيل جديدة عن عزل عمارتين ببورسعيد بعد اكتشاف إصابتين بـ«كورونا»

تعليق ناري من أحمد الطيب على أزمة تجديد عقد فتحي وعاشور

رفضوا الحجر الصحى.. الحقيقة الكاملة لتجمهر العائدين من الكويت بمطار القاهرة

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم يقدم قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم يقدم قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

منوعات

تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة manpower gov eg استمارة وزارة القوى العاملة

كواليس عمل قنوات مصر التعليمية.. تم إطلاقها في 4 ساعات وفريق عملها من المتطوعين

دراسة: «فيسبوك» يعزز علاقات زملاء العمل أثناء الحظر بسبب كورونا

أعراض جديدة متفاوتة لفيروس كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبريل الوباء.. أبيض أم أسود؟!
مؤمن المحمدي
الشمس طلعت
لواء.حمدى البطران
خواطر محجوز قسريا [1]
القس. رفعت فكرى
وقفة مع النفس
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تطهر مواقعها من كورونا

مكتبات أتاحت الكتب مجانًا لزوّارها بسبب «كورونا»

أستاذ دراسات ثقافية: ثقافة الصورة ستغلب فيما بعد كورونا

مى التلمسانى: أستكمل عزلتى بقراءة المجموعة القصصية «ما لا يمكن إصلاحه»