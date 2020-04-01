المكسيك تعلن ارتفاع عدد مصابى «كورونا» لـ 1215 حالة

أعلنت المكسيك أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» ارتفع إلى 1215 شخصا اليوم الأربعاء.ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن خوسيه لويس ألوميا، المسئول بوزارة الصحة المكسيكية، أن عدد الوفيات الإجمالي ارتفع إلى 29 شخصا بعد تسجيل حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضح أن هناك 3511 حالة مشتبها في إصابتها، كما تم تأكيد سلبية 6282 حالة.وحث رئيس المكسيك، المواطنين، السبت الماضي، على البقاء في منازلهم لمنع انتشار «كاسح» لفيروس كورونا، متخذا أشد موقف له حتى الآن ضد الوباء الذي حصد أرواح ما يزيد على 27 ألفا حول العالم وأصاب ما يقرب من 600 ألف شخص حتى الآن.وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الجمعة، في تسجيل مصور مدته 14 دقيقة على يوتيوب «علينا البقاء في منازلنا، يجب الحفاظ على تباعد صحي»، محذرا من أن النظام الصحي قد لا يتمكن من استيعاب أي تفش كبير للحالات على الرغم من أن الحالات التي سجلتها المكسيك أقل بكثير من الحالات في دول أخرى.