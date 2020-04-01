بومبيو يبحث مع وزير الشئون الخارجية الهندي أزمة كورونا

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع وزير الشئون الخارجية الهندي الدكتور سوبراهمانيام جيشانكر، هاتفيا اليوم الاربعاء، تنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد- 19) المتفشي عالميا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن بومبيو سلط الضوء على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والهند والشركاء والحلفاء الآخرين، لمكافحة هذه الأزمة الدولية، بما في ذلك تعزيز صناعة الأدوية والرعاية الصحية العالمية وسلاسل التوريد.وأضافت المتحدثة أن الوزير الأمريكي أكد التزام الولايات المتحدة الثابت بالعمل مع الهند لتعزيز السلام والازدهار والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم.