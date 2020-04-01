وفاة عازف الجاز والاس روني بسبب «كورونا»

أفادت شبكة «سى إن إن» الأمريكية، في نبأ عاجل لها، بوفاة عازف الجاز والاس روني، في المركز الطبي لجامعة سانت جوزيف بولاية نيو جيرسى الأمريكية، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.وقالت ليديا ليبمان، المسئولة الإعلامية لـ«روني»، «أشعر بالحزن لتأكيد وفاة عازف البوق وأسطورة الجاز والاس روني (59 عامًا) بسبب مضاعفات كوفيد-19 هذا الصباح، تتطلع العائلة إلى تكريم والاس ومساهماته الموسيقية بمجرد أن يحدث هذا الوباء».وأضافت «ليبمان»، في بيان لها، «العمل مع والاس كان وسيظل أحد أعظم الامتيازات في حياتي، لقد كان شرفًا لي أن أمثله وأن أكون جزءًا من عالمه الموسيقي، لا يمكنني حتى البدء في التعبير عن مقدار افتقاده له وموسيقاه».