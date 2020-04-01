أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 1 - 4 - 2020



أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24: 785 جنيهًا

عيار 22: 720 جنيهًا

عيار 21: 687 جنيهًا

عيار 18: 589 جنيهًا

عيار 14: 458 جنيهًا

عيار 12: 393 جنيهًا

الأونصة: 24418 جنيهًا

الجنيه الذهب: 5496 جنيهًا

الكيلو: 785143 جنيهًا



أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

عيار 24: 798.43 جنيه

عيار 22: 731.90 جنيه

عيار 21: 698.65 جنيه

عيار 18: 598.83 جنيه

عيار 14: 465.75 جنيه

عيار 12: 399.22 جنيه

عيار 9: 299.41 جنيه

أوقية الذهب: 24831 جنيهًا

جنيه الذهب: 5589 جنيهًا

كيلو الذهب: 798432 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 11 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 687 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 785 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 589 جنيهًا.فيما بلغ سعر عيار «14» نحو 458 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5496 جنيهًا، والأوقية سجلت 1578 دولارًا في البورصات العالمية.وترصد «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 1-4-2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال.