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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 1 - 4 - 2020

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:30 ص
جريدة الدستور
عبدالهادي أبوطالب
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تراجعت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 11 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 687 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 785 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 589 جنيهًا.

فيما بلغ سعر عيار «14» نحو 458 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5496 جنيهًا، والأوقية سجلت 1578 دولارًا في البورصات العالمية.

وترصد «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 1-4-2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال.

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
عيار 24: 785 جنيهًا
عيار 22: 720 جنيهًا
عيار 21: 687 جنيهًا
عيار 18: 589 جنيهًا
عيار 14: 458 جنيهًا
عيار 12: 393 جنيهًا
الأونصة: 24418 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5496 جنيهًا
الكيلو: 785143 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
عيار 24: 798.43 جنيه
عيار 22: 731.90 جنيه
عيار 21: 698.65 جنيه
عيار 18: 598.83 جنيه
عيار 14: 465.75 جنيه
عيار 12: 399.22 جنيه
عيار 9: 299.41 جنيه
أوقية الذهب: 24831 جنيهًا
جنيه الذهب: 5589 جنيهًا
كيلو الذهب: 798432 جنيهًا

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