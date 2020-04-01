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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 07:33 ص
جريدة الدستور
عبدالهادي أبوطالب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف بالدرجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس لطيف شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقس لطيف شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس طقس لطيف شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 16 والعظمى 24

شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 24

طنطا الصغرى 15 والعظمى 23

دمنهور الصغرى 16 والعظمى 22

الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 22

بلطيم الصغرى 16 والعظمى 22

مطروح الصغرى 15 والعظمى 19

السلوم الصغرى 15 والعظمى 20

سيوة الصغرى 14 والعظمى 22

بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 21

دمياط الصغرى 15 والعظمى 21

الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 23

الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 24

السويس الصغرى 16 والعظمى 24

العريش الصغرى 17 والعظمى 22

رفح الصغرى 17 والعظمى 21

رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 23

نخل الصغرى 14 والعظمى 23

نويبع الصغرى 18 والعظمى 26

طابا الصغرى 17 والعظمى 24

كاترين الصغرى 08 والعظمى 20

الطور الصغرى 18 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 28

الغردقة الصغرى 17 والعظمى 28

مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 27

الفيوم الصغرى 17 والعظمى 25

بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 25

المنيا الصغرى 17 والعظمى 25

أسيوط الصغرى 17 والعظمى 26

سوهاج الصغرى 17 والعظمى 27

قنا الصغرى 19 والعظمى 29

الأقصر الصغرى 20 والعظمى 30

أسوان الصغرى 24 والعظمى 32

أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 33

الوادي الجديد الصغرى 20 والعظمى 30

شلاتين الصغرى 23 والعظمى 30

أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 31

حلايب الصغرى 21 والعظمى 28

رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 28

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