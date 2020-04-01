«الأرصاد»: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف بالدرجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس لطيف شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقس لطيف شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس طقس لطيف شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة الصغرى 16 والعظمى 24شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 24طنطا الصغرى 15 والعظمى 23دمنهور الصغرى 16 والعظمى 22الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 22بلطيم الصغرى 16 والعظمى 22مطروح الصغرى 15 والعظمى 19السلوم الصغرى 15 والعظمى 20سيوة الصغرى 14 والعظمى 22بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 21دمياط الصغرى 15 والعظمى 21الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 23الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 24السويس الصغرى 16 والعظمى 24العريش الصغرى 17 والعظمى 22رفح الصغرى 17 والعظمى 21رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 23نخل الصغرى 14 والعظمى 23نويبع الصغرى 18 والعظمى 26طابا الصغرى 17 والعظمى 24كاترين الصغرى 08 والعظمى 20الطور الصغرى 18 والعظمى 26شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 28الغردقة الصغرى 17 والعظمى 28مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 27الفيوم الصغرى 17 والعظمى 25بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 25المنيا الصغرى 17 والعظمى 25أسيوط الصغرى 17 والعظمى 26سوهاج الصغرى 17 والعظمى 27قنا الصغرى 19 والعظمى 29الأقصر الصغرى 20 والعظمى 30أسوان الصغرى 24 والعظمى 32أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 33الوادي الجديد الصغرى 20 والعظمى 30شلاتين الصغرى 23 والعظمى 30أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 31حلايب الصغرى 21 والعظمى 28رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 28