6 طرق لتسجيل قراءة الغاز ودفع الفاتورة إلكترونيًا

أعلنت شركة بتروتريد، إيقاف أخذ قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل مؤقتًا، والاكتفاء بالمرور للتحصيل من الخارج فقط، حرصًا على الصحة العامة، مشيرة إلى استخدام عدة طرق ميسرة لإدخال قراءة عداد الغاز وتسديد قيمة الفاتورة.وترصد «الدستور» طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيًا وطرق السداد، وفق الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك على النحو التالي:1- لتسجيل القراءة يمكن الدخول على موقع شركة بتروتريد (https:www.petrotrade.com.egwebenq.html)، وتسجيل القراءة الموجوده بعداد الغاز.2- ولتسديد الفاتورة يمكن استخدام موقع الشركة (https:www.petrotrade.com.egwebpaymentb.html)، واختيار سدد الفواتير من خلاله.3- ويمكن دفع قيمة الفاتورة من خلال منافذ البيع أو التجار الذين يحملون العلامات التالية «فوري، ممكن، مصاري، خدماتي، أمان».4- أو من خلال الفون كاش لعملاء البنك الأهلي المصري.5- كما يمكن تسديدها عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي على الموبايل 5727 والأرضي 09000727 (تسجيل قراءة ومعرفة قيمة الفاتورة فقط وخدمة التحصيل سوف يتم تفعيلها قريبًا).6- ويمكن تسجيل القراءة عن طريق خط خدمة العملاء بالشركة من أي محمول على 112.