استمرار حملات الرش والتعقيم والنظافة بشوارع الأقصر (صور)

شنت رئاسة حي جنوب لليوم السابع على التوالي بعد فرض حظر التجوال استكمال أعمال التعقيم والتطهير بالشوارع التابعة للحي، تحت إشراف ومتابعة حسن عبده رئيس الحى وسمير سعود مسئول قطاع النظافة بالحي، حيث تم مساء أمس الثلاثاء، استكمال تطهير شوارع كورنيش النيل والعديد من شوارع المنطقة أما عن أعمال النظافة استهدفت تفريغ جميع الصناديق بالوردية الليلية بكل شوارع الحي.من جانبة أكد رئيس مدينة الأقصر، استمرار أعمال التطهير والتعقيم وفقًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.