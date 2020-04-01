أسباب الإصابة وكيفية الحماية.. ما تريد معرفته عن مرض الفشل الكلوى

أسباب الإصابة بالفشل الكلوي:-



كيفية تجنب الإصابة بمرض الفشل الكلوي:-



من أصعب الأمراض هو مرض الفشل الكلوي والذي قد يصاب به الأطفال نتيجة عيوب خلقية أو جينات وراثية، وقد يصاب به الشباب نتيجة بسبب الممارسات والعادات الخاطئة، ويحدثنا معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية في هذا الموضوع عن أسباب الإصابة بهذا المرض وكيفيه تجنب الإصابة به.1- أسباب وراثية مثل الولادة بضمور في الكلى.2- عادات خاطئة تسبب الإصابة مثل الإفراط في استخدام المسكنات.3- الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم وعدم الالتزام بالعلاج المناسب والتغذية السليمة، حيث يعتبر مرض الفشل الكلوي من مضاعفات مرض ارتفاع ضغط الدم.4- الإصابة بمرض السكري، حيث يعتبر مرض الفشل الكلوي من مضاعفات مرض السكري.5- استخدام الهرمونات والمنشطات لبناء العضلات وحوارق الدهون لإنقاص الوزن.6- استخدام مكملات البروتين بكميات كبيرة وبدون إشراف وكذلك استهلاك البروتين من الطعام الطبيعي بكميات كبيرة.7- أتباع أنظمة غذائية غير صحية مثل نظام الكيتوجينيك دايت.1- الاعتدال في تناول البروتينات ويفضل تناول البروتين الطبيعي.2- إنقاص الوزن، حيث إن السمنة تتسبب في الإصابة بمعظم الأمراض المزمنة مثل ارتفاع الضغط والسكري والذي يكون نتيجته الإصابة بمرض الفشل الكلوي.3- تقليل تناول الملح واستبداله بالخل أو الليمون.4- الامتناع عن التدخين والمشروبات الكحولية والمخدرات.5- اتباع نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن وتجنب الأنظمة غير الآمنة.6- ممارسة الرياضة بشكل منتظم خاصة تمارين الكارديو، حيث إنها تعمل على تقوية عضلة القلب وتجنب الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.7- تجنب استخدام الهرمونات والمنشطات وحوارق الدهون وكذلك تجنب استهلاك المسكنات باستمرار.