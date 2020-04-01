مطار القاهرة يستقبل رحلة جوية استثنائية تحمل المصريين العالقين بفرنسا.. اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، أولى الرحلات الجوية الاستنثانية التابعة لشركة أير كايرو القادمة من العاصمة الفرنسية باريس، لنقل عددًا من المصريين العالقين هناك، وذلك فى ظل توجهيات الدولة المصرية لوزارة الطيران المدنى المصرى بنقل المصريين الراغبين فى العودهم إلى وطنهم من كافة دول العالم.وكانت شركة أيرو كايرو قد سيرت، أمس الثلاثاء، رحلة جوية استثنانية أقعلت من مطار القاهرة الدولى متوجهة إلى مطار شال رديجول بفرنسا، لنقل المصريين العالقين هناك، عقب مناشدتهم العودة إلى وطنهم عقب انتشار وتفشى فيروس كورونا القاتل، كما استعدت السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولى، لاستقبال ركاب الطائرة القادمة من فرنسا، حيث سيتم الكشف على الركاب من جانب سلطات الحجر الصحى، فضلا على تذليل كافة العقبات التى ربما تواجههم أثناء مرحلة العودة.يذكر أن الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، قد وجه بتسيير عددًا من الرحلات الجوية الاستثنائية لنقل المصرين المقيمين بالخارج الراغبين فى العودة إلى بلادهم، رغم قرار الحكومة المصرية بإغلاق كافة المطارات المصرية أمام حركة الطيران، للحد والتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد القاتل بمعظم دول العالم.