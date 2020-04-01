السلفادور تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

قال رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة إن بلاده سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.وفي 22 مارس الماضي، فرضت حكومة السلفادور، حظر التجوال للحد من تحركات المواطنين، في إطار تكثيف دول أمريكا الوسطى إجراءاتها لمكافحة الانتشار السريع للفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.وأمر رئيس السلفادور نجيب أبوكيلة، سكان البلاد بالبقاء في بيوتهم في حجر صحي لمدة 30 يوما، في إجراء أقر بأنه سيسبب «إزعاجاK، لكنه وصفه بالضروري لإبطاء انتشار الفيروس الذي تأكدت إصابة ثلاثة أشخاص به حتى الآن.