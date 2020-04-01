كورونا يخطف «أصغر ضحية» فى بريطانيا

توفي فتى بريطاني، عمره 13 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلن المستشفى الذي كان يتعالج فيه، وأسرته، التي أكدت أنه لم يكن مصابًا بأي مرض آخر.وفارق الصبي الحياة بعد أيام من تأكد إصابته بمرض كوفيد-19، ليصبح بذلك، بحسب المعلومات المتوافرة، الضحية الأصغر سنا التي يحصدها الوباء في بريطانيا.أما الضحية الأصغر لفيروس كورونا في أوروبا على الإطلاق، بحسب المعلومات المتوافرة، فهي فتاة عمرها 12 عاما، أعلنت وفاتها في بلجيكا في وقت سابق من اليوم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.