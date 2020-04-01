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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع المصابين بفيروس كورونا فى ليبيا إلى 10 حالات

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:56 ص
كورونا فى ليبيا
كورونا فى ليبيا
وكالات
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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا إلى 10 حالات بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في خبر أورده في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، تلك الحصيلة بعد إجراء تحاليل لإحدى عشرة حالة مشتبها بها عن طريق المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.

ولم تسجل في ليبيا حتى الآن أي حالات شفاء أو وفاة بسبب الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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