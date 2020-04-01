ترامب: عقد محادثات بين السعودية وروسيا بشأن أسعار النفط إذا تطلب الأمر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينضم إلى السعودية وروسيا إذا تطلب الأمر لعقد محادثات بشأن التراجع الحاد في أسعار النفط الناجمة عن حرب أسعار بين البلدين.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: «البلدان يناقشان الأمر، وسأنضم في الوقت المناسب إذا تطلب ذلك» مضيفًا أنه أجرى مباحثات خلال اتصالات أجراها على نحو منفصل مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.