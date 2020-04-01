رئيس الجزائر يرفض الخضوع للحجر الصحى ويعلق اجتماعات الحكومة

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنه لن ينعزل عن عمله ولن يخضع للحجر الصحي؛ بسبب وباء كورونا.وقال تبون في مقابلة صحفية: «لن أنعزل عن عملي بالبيت لتجنب التأويلات والشائعات، وحتى لا يقال إن الرئيس هرب من المسؤولية للحجر».وكشف تبون عن قراره بتعليق اجتماعات مجلس الوزراء ومجالس الحكومة حتى انتهاء الأزمة، مع بدء التحضير لتعويضها باجتماعات عبر تقنية التواصل عن بعد.يذكر أن الجزائر سجلت حتى يوم الثلاثاء، 44 حالة وفاة من مجموع 716 إصابة مؤكدة، شفي منها 46.وكان تبون أمر في 12 مارس الجاري بغلق المدارس والجامعات والمعاهد وجميع المؤسسات التعليمية الأخرى، حتى 5 أبريل الجاري، تاريخ انتهاء العطلة الربيعية.وكشف الرئيس الجزائري عن توقيع مرسوم لاستحداث علاوة استثنائية لصالح الأطباء وباقي العاملين في القطاع الطبي في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته.وأوضح تبون، أن هذه العلاوة تدفع شهريًا لفترة استثنائية من ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد، تتراوح قيمتها من 100 دولار إلى 400 دولار شهريًا.كما أعلن أن المرسوم يمكن توسيعه ليشمل فئات أخرى كرجال الشرطة والدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني، ومنتسبي جهاز الدفاع المدني وعمال النظافة، الذين هم على علاقة مباشرة بمهمة الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته.