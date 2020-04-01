مصور جونسون يخضع لعزلة ذاتية بعد ظهور أعراض كورونا عليه

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن مصور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعاني من أعراض فيروس كورونا ويعزل نفسه ذاتيًا، بعد أيام من زيارته لمستشفى ميداني مؤقت أُقيم لعلاج المرضى المصابين بالفيروس.وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر لم تذكرها بالاسم، أن المصور آندرو بارسونز عزل نفسه ذاتيًا هذا الأسبوع.ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من هذا التقرير، ولم يستجب بارسونز لطلبات متكررة للتعليق. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء للشؤون السياسية، عند سؤاله عن التقرير، إنه لا يعلق على ما يخص أي فرد.وذكرت صحيفة ذا صن أن بارسونز كان مصابا بالفيروس، لكنها لم تذكر ما إذا كان قد خضع لفحوص.وصور بارسونز رئيس الوزراء أمام مقر الحكومة في داونينج ستريت أثناء تكريم عاملين في مجال الصحة يوم 26 مارس وفي اليوم التالي، أعلن جونسون أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا وأنه كان يعاني من أعراض قبل التكريم.وفي يوم 27 مارس، صور بارسونز بناء مستشفى مؤقت في شرق لندن. وفي اليوم التالي، صور الموظفين داخل غرفة مجلس الوزراء في مقر إقامة رئيس الوزراء واستمع لحديث جونسون المصور عبر الهاتف.