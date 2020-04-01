رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: حزمة إجراءات لدفع عجلة النشاط الاقتصادى لمعالجة أزمة كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:05 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اتخاذه حزمة من الإجراءات لدفع عجلة النشاط الاقتصادي؛ لمعالجة أزمة كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم – في مؤتمر عقب اجتماع الحكومة الذي عقد مساء اليوم بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، لمناقشة التقارير الحكومية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) – إن الإجراءات التحفيزية استهدفت ضمان استمرار دوران عجلة النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أنها ليست موجهة لتعويض الشركات أو الأفراد.

وأوضح المزرم أن، الإجراءات التحفيزية شملت ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة، والمحافظة على الدعم اللازم لاستقرار أسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق الكويتية، ووضع الآليات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الدخل، الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الأزمة الحالية والمرتبطة بعقود، ودعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية بالقطاعات المتضررة.

وأضاف أنها، شملت أيضًا مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية، من خلال تأجيل الأقساط الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحفظة التمويل الزراعي في البنك الصناعي، وتقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من قبل البنوك المحلية، والصندوق الوطني، وكذلك تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للشركات والعملاء المتضررين.

وتابع المزرم أنه، تقرر أيضًا تأجيل حصة أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة بالكامل من الاشتراكات الشهرية المستحقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمن عليهم لذات المدة، وكذلك تأجيل خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي لذات المدة أيضا.

وأشار رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، إلى أن الإجراءات التحفيزية شملت أيضا، تقديم إعفاءات حكومية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة في القطاعات الاقتصادية المنتجة، وقطاع الجمعيات التعاونية، من بعض الرسوم والمستحقات الحكومية، شريطة انعكاس هذه الإعفاءات على عملائهم بذات القيمة، وتوجيه الجهات الحكومية بتسريع الدورة المستندية، لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص بالسرعة الممكنة.

وشدد على أن، هذه الحزمة من الإجراءات، إنما تتعامل الجانب الظاهر فقط من الأزمة، وتمثل عناوين رئيسية لحل آني، وبالتالي فهي قابلة للتعديل، نظرًا لأنه يصعب إعداد حلول ثابتة في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تتسم بها هذه الأزمة، التي لا يسهل التكهن بتفاصيلها وحدودها، ما يستوجب المتابعة الدائمة والتعديل.

ولفت المزرم إلى أن مجلس الوزراء الكويتي، قرر تشكيل لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي الكويتي، وعضوية كلًا من: وكيل وزارة المالية، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية؛ لوضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي موضع التنفيذ، مع الماح لتلك اللجنة بالاستعانة بمن تراه أو تشكيل فرق عمل تنفيذية لمعاونتها في إنجاز مهمتها على النحو المنشود.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-3-2020

عمان تسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا»

مطار القاهرة يستقبل رحلة جوية استثنائية تحمل المصريين العالقين بفرنسا.. اليوم

تعقيم «أبو الهول» يكشف مفاجأة.. لن تُنشر تفاصيلها حاليًا

الصور

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

الأكثر قراءة

مطار القاهرة يستقبل رحلة جوية استثنائية تحمل المصريين العالقين بفرنسا.. اليوم

تفاصيل جديدة عن عزل عمارتين ببورسعيد بعد اكتشاف إصابتين بـ«كورونا»

تعليق ناري من أحمد الطيب على أزمة تجديد عقد فتحي وعاشور

رفضوا الحجر الصحى.. الحقيقة الكاملة لتجمهر العائدين من الكويت بمطار القاهرة

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم يقدم قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم يقدم قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

منوعات

تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة manpower gov eg استمارة وزارة القوى العاملة

كواليس عمل قنوات مصر التعليمية.. تم إطلاقها في 4 ساعات وفريق عملها من المتطوعين

دراسة: «فيسبوك» يعزز علاقات زملاء العمل أثناء الحظر بسبب كورونا

أعراض جديدة متفاوتة لفيروس كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبريل الوباء.. أبيض أم أسود؟!
مؤمن المحمدي
الشمس طلعت
لواء.حمدى البطران
خواطر محجوز قسريا [1]
القس. رفعت فكرى
وقفة مع النفس
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تطهر مواقعها من كورونا

مكتبات أتاحت الكتب مجانًا لزوّارها بسبب «كورونا»

أستاذ دراسات ثقافية: ثقافة الصورة ستغلب فيما بعد كورونا

مى التلمسانى: أستكمل عزلتى بقراءة المجموعة القصصية «ما لا يمكن إصلاحه»