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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا تعلن تمديد الحجر الصحى للوافدين من الخارج

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:49 ص
الحجر الصحى
الحجر الصحى
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أعلنت موريتانيا تمديد الحجر الصحي للوافدين من الخارج وذكر بيان، في ختام اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الموريتاني المهندس إسماعيل ولد الشيخ سيديا، بثته الإذاعة الموريتانية، أنه تقرر تمديد مدة الحجر الصحي لألف ومائتين وواحد وثلاثين شخصًا وصلوا موريتانيا من دول تفشى فيها المرض.

كما تقرر تحفيز الطواقم الطبية وقوات الأمن وإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات في عمليات التوعية، وتطبيق الصرامة في حظر كل أنواع التجمع وتقوية التنسيق بين كل الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال مكافحة انتشار الوباء وتخصيص طاقم صحي متكامل لمتابعة الأشخاص الموجودين تحت الحجر الصحي مع الجاهزية للتدخل بالإسعاف عند الاقتضاء.

وأضاف البيان أنه تقرر افتتاح مستشفى جديد مجهز بمائة سرير خاص لحجز من يشتبه فيهم.

كانت موريتانيا قد شهدت أمس الاثنين تسجيل أول وفاة بسبب "كورونا" لسيدة فرنسية كانت في الحجر الصحي وتوفيت في طريقها إلى المستشفى.

وأعلنت موريتانيا شفاء حالتين من أصل خمس حالات تم التأكد من إصابتهم بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن الثلاثة أشخاص المتبقيين حالتهم جيدة.

وقررت الحكومة الموريتانية منتصف الشهر الجاري إغلاق المجال الجوي عن الطيران المدني وإغلاق المعابر قبل أن تقرر بعد ذلك حظر التجوال من الساعة السادية مساء وحتى السادسة صباحا ووقف التنقل بين المحافظات وإغلاق جميع الأسواق فى البلاد، باستثناء أسواق المواد الغذائية.

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