إدارة ترامب تصدر توجيهات جديدة لمنع انتشار كورونا

أصدرت الإدارة الأمريكية توجيهات جديدة تسري لمدة 30 يومًا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وحسب التوجيهات، تدعو الإدارة المواطنين إلى التقيد بإرشادات السلطات المحلية وسلطات الولايات، والبقاء في البيوت والامتناع عن الذهاب إلى مكان العمل في حال الشعور بأعراض المرض.وفي حال إصابة الأطفال بالمرض يطلب عدم إرسالهم إلى المدارس، وفي حال إصابة أحد أفراد العائلة، ينبغي على العائلة كلها البقاء في البيت.كما دعت الإدارة المسنين وذوي المشاكل الصحية للبقاء في البيوت وتجنب الاختلاط بالآخرين.وتعليقٍا على التوجيهات الجديدة، قال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي إنه "من الأهمية القصوى للمواطنين الأمريكيين أن يلتزموا بالتوجيهات خلال الأيام الـ30 المقبلة"، مضيفًا أن "هذه مسألة موت أو حياة".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.