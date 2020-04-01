الرئيس الجزائرى يعلن تمديد تعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد لفترة أخرى، ضمن التدابير الاحترازية الإضافية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.وكان تبون أمر في 12 مارس الجاري بغلق المدارس والجامعات والمعاهد وجميع المؤسسات التعليمية الأخرى، حتى الخامس أبريل المقبل، تاريخ انتهاء العطلة الربيعية.وجاء هذا الإعلان خلال مقابلة صحفية للرئيس تبون مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام المحلية.من جهة أخرى، كشف الرئيس الجزائري أنه وقع، أمس الثلاثاء، على مرسوم لاستحداث علاوة استثنائية لصالح الاطباء وباقي عمال الصحة المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته.وأوضح تبون، أن هذه العلاوة تدفع شهريا لفترة استثنائية من ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد، تتراوح قيمتها من 100 دولار إلى 400 دولار شهريًا.كما أعلن أن المرسوم يمكن توسيعه ليشمل فئات أخرى كرجال الشرطة والدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني، ومنتسبو جهاز الدفاع المدني وعمال النظافة، الذين هم على علاقة مباشرة بمهمة الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته.