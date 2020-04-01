رئاسة حي المطار تواصل حملات الرش والتعقيم في الأقصر

أعلن العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحيوية والشوارع وأمام المنازل، حيث تم مساء اليوم الثلاثاء، استكمال تطهير شوارع ونجوع حي المطار بالمواد المطهرة، تحت إشراف شعبان طايع رئيس الحى.واستهدفت الحملة اليوم نجع عوض الله الشرقي، ثم التوجه إلى نجع الدقاديق، ومن ثم نحع العرب حتى مدخل المطار السريع.وأوضح أنه جارى العمل بالوردية الليلية بنجع الزناقطة الشرقى ومداخلها، لرفع أكبر كمية قمامة من الشوارع، وذلك في اليوم السابع من أيام حظر التجوال.وأوضح رئيس مدينة الأقصر أن أعمال التعقيم والرش تتم بالتنسيق بين مجلس المدينة ومؤسسة «فرحة تجمعنا» للتنمية الشاملة وحملة المدينة.وأشار «الشريف» إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم وفقًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.