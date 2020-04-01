جولة ميدانية لمدير مديرية الطرق بشوارع الأقصر (صور)

قام المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على مشروعات المحافظة، بجولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، ورافقه ياسر الصاوي "إدارة المتابعة الميدانية"، لمتابعة الالتزام بتطبيق القرار، في إطار المتابعة اليومية لتطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.وشملت الجولة شارع مدخل المستشفى الدولي، حيث تم رفع كافة الأشغالات بالشارع، وإزالة المخلفات، وتضمنت الجولة حىيوسط والشوارع المتفرعة من شارع صلاح سالم، ومنطقة شرق السكة "شارع الـ 25".ولوحظ فى شارع عبد المنعم العديسى "أحد الشوارع المتفرعة من المنشية"، قيام المواطنين بإزالة المخلفات أولا ًبأول والحفاظ على نظافة الشارع تجنبًا للأمراض وحفاظًا على الصحة العامة.كما تم متابعة أعمال النظافة واستمرار أعمال الرش والتعقيم والتطهير بالشوارع، حيث تم التأكيد خلال الجولة على رؤساء الأحياء، بالمتابعة الميدانية الدورية.