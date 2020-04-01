رئيس مدينة الزينة بالأقصر يكشف عن أماكن صرف المعاشات

قال العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، إنه سيتم صرف المعاشات الخاصة بالمواطنين من أهالي الزينية قبلي والزينية بحري من مكتب بريد الزينية بحري.وأضاف أنه من أجل التيسير على المواطنين وضمان عدم التكدس والتزاحم سيتم فتح صالة مركز شباب الزينية بحري بجوار مكتب البريد كإستراحة للأهالي خلال ساعات عمل البريد لتسهيل عملية صرف المعاش على كبار السن.جاء ذلك في ضوء تطبيق كافة أجهزة الدولة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «COVID -19»، ومنع انتشاره.