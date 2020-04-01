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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة الزينة بالأقصر يكشف عن أماكن صرف المعاشات

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:25 ص
صرف المعاشات
صرف المعاشات
هدى الأمير
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قال العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، إنه سيتم صرف المعاشات الخاصة بالمواطنين من أهالي الزينية قبلي والزينية بحري من مكتب بريد الزينية بحري.

وأضاف أنه من أجل التيسير على المواطنين وضمان عدم التكدس والتزاحم  سيتم فتح صالة مركز شباب الزينية بحري بجوار مكتب البريد كإستراحة للأهالي خلال ساعات عمل البريد لتسهيل عملية صرف المعاش على كبار السن.

جاء ذلك في ضوء تطبيق كافة أجهزة الدولة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «COVID -19»، ومنع انتشاره.

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