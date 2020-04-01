سلطات فلوريدا الأمريكية تؤجل التصويت على السماح برسو سفينتين سياحيتين

أجلت مفوضية مقاطعة بروارد بولاية فلوريدا الأمريكية، التصويت على إمكانية السماح لسفينتين سياحيتين عالقتين في البحر وعلى متنهما حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بالرسو في ميناء فورت لودرديل بالولاية.وذكرت المفوضية أنه "يجب القيام بمزيد من العمل" بشأن خطط رسو السفينتين والتي قدمتها شركة "هولند أمريكا لاين"، التي تمتلك السفينتين.وأوضحت المفوضية على موقع تويتر "سيعمل خط الرحلات البحرية على وضع خطة مناسبة".وبحسب بيانات شركة "هولند أمريكا لاين" المشغلة لسفينتي "زاندام" و"روتردام"، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حاليا إلى ثمانية أشخاص.وأضافت البيانات أن هناك 193 شخصا لديهم أعراض أنفلونزا، وهناك 4 ركاب توفوا دون أن يتم إعلان سبب الوفاة.وحذر رئيس الشركة المشغلة للسفينتين أورلاندو أشفورد حاليا من وقوع مزيد من الضحايا، إذا لم يتسن للسفينتين الرسو في أي ميناء قريب، وكتب على موقع الشركة: "اخشى أن تتعرض حياة مزيد من الأشخاص للخطر".يذكر أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس صرح أمس الاثنين بأنه يأمل في أن ينزل الركاب من السفينة في مدينة فورت لودرديل في فلوريدا ويغادرون المدينة جوا بعد ذلك.لكن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس لا يريد السماح بذلك، وقال لقناة فوكس نيوز: " إننا نعتبر ذلك مشكلة كبيرة ولا نريد نزول أي أشخاص في فلوريدا في الوقت الحالي"، وأشار إلى أن ولاية فلوريدا قامت بجهود كبرى من أجل توفير أسرة تكفي مواطني فلوريدا المصابين بكورونا، وأكد أن ولايته لنيمكنها أن تقوم حاليا باستنفاد هذه القدرات الاستيعابية لأشخاص لا ينحدرون من فلوريدا ذاتها، وأوضح أنه على اتصال مع البيت الأبيض في هذا الشأن.