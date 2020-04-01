ترامب: أمامنا أسبوعان «مؤلمان جدًا»

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنّ الولايات المتّحدة ستمرّ بأسبوعين «مؤلمين جدًا جدًا»، على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجدّ الذي لا ينفكّ، متوقعًا أن يحصد الفيروس أعدادًا متزايدة من الضحايا في بلاده والعالم بأسره.وقال «ترامب»، خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات مكافحة وباء "كوفيد-19": « إنّ الأمر سيكون مؤلمًا جدًا، سنجتاز أسبوعين مؤلمين جدًا جدًا».وإذ وصف ترامب جائحة "كوفيد-19" بأنها «بلاء»، قال «أريد أن يكون كلّ أمريكي مستعدًّا للأيام الصعبة المقبلة».يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.