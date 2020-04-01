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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تتخطى حاجز الـ10 آلاف مصاب بـ«كورونا»

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:15 ص
المصابين بفيروس كورونا
المصابين بفيروس كورونا
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تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» الذين يتلقون العلاج في مستشفيات بريطانيا 10 آلاف شخص، حيث وصل عدد المصابين في لندن إلى نحو الثلث.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية ستيفن باويس، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في داوننج ستريت، إنه خلال الأسبوعين القادمين سيكون الأمر «حرجا للغاية» في متابعة كيفية تطور مرض فيروس «كورونا» أو (كوفيد-19).

وأضاف «باوس»، خلال لقائه مع الصحفيين الذي نقلته صحيفة «إيفيننج ستاندارد» البريطانية، أن «الشعب البريطاني العظيم» عليهم الابتعاد عن الوجود في أماكن عامة لتقليل الاحتكاك، لكنه أكد أن البلاد «تبدو في بداية معركة حقيقية».

كانت البلاد قد أعلنت إصابة 10.767 شخص بفيروس «كورونا» ويجري علاجهم بالمستشفيات، حيث يوجد أكثر من 3000 شخص في مستشفيات العاصمة لندن.

وقال البروفيسير باويس إن معدل التحويل للمستشفيات بسبب حالات (كوفيد-19) لا تزال في زيادة كما هو متوقع في هذه المرحلة من المرض، مضيفًا: «عدد المصابين بدأ في الانخفاض وخلال الأسابيع القادمة يأمل في انخفاض الأعداد من الناس الذين يحتاجون للتحويل إلي المستشفيات، الأمر الجيد هنا هو أن أعدادًا من يتم تحويلهم إلى المستشفيات أخذ في التناقص».

كانت أعداد من يتم تحويلهم خلال الأيام الماضية إلى المستشفيات للمتابعة تصل إلى ألف شخص بشكل يومي بسبب كوفيد-19.

كما يأتي الأمر في الوقت الذي قالت فيه إدارة الصحة الوطنية في إنجلترا إن فتى يبلغ من العمر 19 عاما ولم يعان من أي أعراض خاصة بهذا المرض قد توفي في مستشفى بعد إعلان إصابته بالمرض.

وتوفي حتى الآن 1.789 شخصًا بسبب المرض في المملكة المتحدة حتى الساعة الخامسة مساء الإثنين.

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