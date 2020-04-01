مبروك عطية: عدم التزام المواطن بالحظر يضعه فى منزلة القاتل

رد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، على تجاهل البعض لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا وترديدهم عبارة "اللي رايده ربنا هيكون".وقال عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":" إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم ينزل المعركة إلا وهو يرتدي درع حديد، فعلام يدل ذلك؟ وهو أولى الناس بقول اللي رايده ربنا هيكون".وأضاف:"يوجد في الفقه ما يسمى القتل والتسبب، فإذا منع شخص الطعام والشراب عن شخص سيموت، نعمل ايه في اللي منعه من الطعام والشراب؟".وأكد عطية أن، عدم التزام المواطن بالحظر الذي فرضته الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا يضعه في منزلة القاتل.