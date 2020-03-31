لماذا تجرى الحكومة التعداد الاقتصادى؟.. «التخطيط» تُجيب
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:57 م
أميرة ممدوحطباعة
نشرت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حول أهداف التعداد الاقتصادى وأهم مميزاته، الذى أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أبرز نتائجه أمس الثلاثاء.
وأكدت الوزارة أن التعداد الاقتصادي يجري كل خمس سنوات وهو أحد أهم البيانات والمخرجات التي تصدر عن الحكومة لكونه يرسم صورة واقعية عن خارطة مصر الاقتصادية، كما يوضح النسبة الاقتصادية والإنتاجية لكل محافظة.
وأوضحت أن نتائج التعداد توفر بيانات دقيقة عن القطاعات المختلفة مثل القطاع العام والأعمال العام، والقطاع الخاص بشقية الرسمي وغير الرسمي، والمشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب قياس مساهمة كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلي.شاهد
وأكدت الوزارة أن التعداد الاقتصادي يجري كل خمس سنوات وهو أحد أهم البيانات والمخرجات التي تصدر عن الحكومة لكونه يرسم صورة واقعية عن خارطة مصر الاقتصادية، كما يوضح النسبة الاقتصادية والإنتاجية لكل محافظة.
وأوضحت أن نتائج التعداد توفر بيانات دقيقة عن القطاعات المختلفة مثل القطاع العام والأعمال العام، والقطاع الخاص بشقية الرسمي وغير الرسمي، والمشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب قياس مساهمة كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلي.شاهد
https://www.facebook.com/927829383900542/posts/3509123519104436/