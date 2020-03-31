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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شركة حاويات تتبرع بجهازين للتنفس الصناعى فى بورسعيد

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:53 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير، اليوم الثلاثاء، إلى احدى شركات الحاويات العاملة بمنطقة شرق بورسعيد، لمشاركتها الإيجابية والمساهمة الفعالة تجاه أبناء المحافظة، لتبرعها بجهازي تنفس صناعي.

وأشاد المحافظ، في بيان إعلامي، بجهود المشاركة المجتمعية للارتقاء بالمنظومة الصحية في المحافظة، والتي تسير تلك الجهود بالتوازي مع الاهتمام الكبير الذي تحظى به العملية الصحية من جانب الأجهزة التنفيذية في بورسعيد.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة وعدم الاختلاط، والبعد عن التجمعات، واستخدام المستلزمات الطبية الوقائية عند الخروج من المنزل في الضرورة القصوى، والحفاظ على ترك مسافة مترا بين جميع المواطنين أمام المخابز والأسواق، مؤكدًا أن تكاتف الجميع والالتزام هو الطريق الوحيد للخروج من هذه المرحلة بخير وأمان للجميع.

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