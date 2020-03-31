جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية لمتابعة أعمال النظافة (صور)

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء الثلاثاء بجولة مفاجئة بنطاق حي غرب وشرق المنصورة للاطمئنان على سير عملية التطهير والتعقيم ورفع الأتربة بالسيارات المكنسية، بحضور منال الغندور، السكرتير العام المساعد للمحافظة.في حي غرب تفقد المحافظ أعمال التطهير ورفع الأتربة بشارع بورسعيد ووجّه رئيس الحي برفع جميع الأتربة، إضافة إلى غسيل الأرصفة واستمرار حملة التطهير يوميًا لتشمل كافة الشوارع.وفي حي شرق تفقد مختار أعمال التطهير ورفع الأتربة بشارع المضرب وشارع والفرن وعزبة الشال، موجّهًا رئيس الحي باستمرار حملة التطهير لتستعيد شوارع المنصورة رونقها وجمالها مرة أخري.وأكد محافظ الدقهلية أن أعمال التطهير والتعقيم ورفع الأتربة داخل شوارع المنصورة جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا واستغلال خلو الشوارع من المواطنين والسيارات أثناء فترة الحظر طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.