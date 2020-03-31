مجلس الشباب المصرى يطلق مبادرة «طبيبك على موبايلك»

أطلق مجلس الشباب المصري مبادرة «طبيبك على موبايلك»، تحت إشراف الدكتور محمد شلبي والدكتور شادى النمر بناءً على تعليمات الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء.وتهدف المبادرة إلى عمل مجموعة حوارية مفتوحة على موقع «فيس بوك»، حيث تم الاتفاق مع أطباء فى كافة التخصصات كمطوعين وتم تصميم أبليكشن للمبادرة، وسوف يتم بث فيديوهات توضيحية بمخاطر فيرس «كورونا» وأعراضه وكيفية الوقاية منه، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية الفاعلة وإيجاد حلول من خارج الصندوق.بدوره، أكد الدكتور شادي النمر أن مجلس الشباب المصرى يواصل إطلاق مبادرات أخرى لمواجهة الأزمة الحالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيدا بالدور الملموس من الدولة في التعامل مع إدارة الأزمة بطرق علمية مدروسة.