شوارع الغربية خالية فى اليوم السابع لحظر التجول (صور)

بدت شوارع محافظة الغربية، شبه خالية مع تطبيق حظر التجوال على الطرق العامة، في يومه السابع على التوالي، وخلت الشوارع الرئيسية والفرعية من المارة إلا للضرورة القصوى، حيث فرضت الحكومة الإغلاق علي كافة الأنشطة بخلاف الصيدليات والبقالات والمخابز.وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد قام بزيارة لمدينتي زفتي والسنطة، لمتابعة فرض حظر التجول بنطاق المحافظة، تفعيلًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتطبيق حظر التجول على الطرق العامة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مع إغلاق المحلات من الخامسة والإبقاء على بعض الأنشطة، ضمن التدابير القصوى لمواجهة فيروس كورونا.وأشاد المحافظ بحسن تعاون المواطنين بالغربية مع تعليمات رئيس الوزراء وبتطبيق حظر التجول داخل المحافظة علي الطرق العامة، مؤكدًا على وعي وفهم المواطن داخل محافظة الغربية مثمنًا دور الأفراد ومنظمات المجتمع المدني التي تطوعت مع الأجهزة الحكومية لمجابهة فيروس "كورونا".