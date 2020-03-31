إيبارشية أسيوط تطلق سلسلة «رسائل سمائية»

أطلقت إيبارشيّة أسيوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية سلسلة عظات روحية تحت عنوان رسائل سمائيّة عبر تقنية البث المباشر خلال مواقع التواصل الاجتماعي.ويقدم هذه السلسلة عدد من كهنة الإيبارشية من بينهم القس فليمون زارع؛ بهدف التواصل مع أقباط الإيبارشية عقب قرار تعليق الأنشطة الكنسية لمدة أسبوعين.وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس «كورونا»، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.