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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«قصور الثقافة» تطهر مواقعها من كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:27 م
قصور الثقافة
قصور الثقافة
آلاء حسن
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فى إطار اتخاذ الدولة عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالجهاز الإداري، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة فى تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وقامت الهيئة بالتعاون مع مديريات الصحة بالفروع الثقافية على مستوى الجمهورية برشم وتعقيم عدد كبير منها بكافة قاعاتها ومسارحها، بالإضافة للحد من تواجد العاملين فى أماكن العمل بشكل كبير، كذلك قامت الهيئة بنشر عدد كبير من الملصقات التي تقوم بتوعية الجماهير من خطر هذا المرض وكيفية العناية بالنظافة الشخصية، بالإضافة إلى نشر توعية طبية يومية على الصفحة الرسمية للهيئة.

ويتابع الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة ما يتم تنفيذه من إجراءات داخل المواقع الثقافية من قصور وبيوت ومكتبات من خلال غرفة عمليات مركزية يعرض عليها يوميا ما يتم فى هذا الشأن بتقارير من الإدارات المركزية والأقاليم الثقافية الستة.

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